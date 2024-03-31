الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود نانت لمواجهة نيس

أعلن جوسلين جورفينيك المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيس، بعد قليل على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق نانت كالتالى:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: كيلفن أميان، جان شارل كاستيليتو، إراي كوميرت، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: دوجلاس أوغوستو، بيدرو شيريفيلا، موسى سيسوكو، فلوران موليت.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ماتيس أبلين.

ويحتل فريق نانت المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل الأبتعاد عن دائرة الهبوط، بينما يحتل فريق نيس المركز الخامس برصيد 43 نقطة.