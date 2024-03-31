ممثلة خارجية البرلمان الإسباني تدعو إسرائيل للتوقف عن الأعمال غير الإنسانية.. فيديو

قالت الدكتورة هنا جلول، ممثلة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني، إن قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية ومجاعة مستمرة دون وجود بوادر لتوقف إسرائيل عن هذه الأعمال غير الإنسانية.

وأضافت خلال تصريحات لها على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، لا توجد نية لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار، موضحةً: "رئيس الوزراء الإسباني طالب في أكثر من مرة في البرلمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية".

وتابعت: "طلبنا أيضًا عقد مؤتمر للسلام لوقف الحرب في غزة ودعمنا إجراءات محكمة العدل الدولية"، مواصلة: "رئيس الحكومة اتفق مع أيرلندا وسلوفينيا على بعض الخطوات من أجل الاعتراف بدولة فلسطين ونؤيد تطبيق قرارات الشرعية الدولية ونعارض التهجير القسري للفلسطينيين وندعو إلى دعم القضية الفلسطينية وحل الدولين".