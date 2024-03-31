صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام برايتون

تتجه انطار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثالثة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب"آنفيلد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول الذى يستضيف نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويدخل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، اللقاء رافعاً شعار الفوز لا بديل عنه، وحصد الثلاث نقاط، فى ظل منافسة الشرسة التى تشهدها قمة "البريميرليج"، بين الثلاثى ارسنال والريدز ومانشستر سيتى.

ويأمل الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، فى استغلال الأصطدام الذى سيحدث اليوم فى الدورى الإنجليزى بين آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي "الثالث"، وسقوط أي منهما أو كلاهما يصب في مصلحة الريدز في صراع البريميرليج.



ومن المتوقع ان يدخل ليفربول اللقاء بتشكيل جاء التالى:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – جو جوميز .

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.



ويحتل فرييق ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى بفارق الأهداف عن ارسنال المتصدر ، والذى يستحوز كلاهما على 64 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

