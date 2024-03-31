رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد أعمال تطوير معامل وقاعات "وقاية النباتات"

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لمتابعة جهود المعهد في الكشف عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها، حيث تم تقديم نظرة شاملة حول الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية الزراعية دون التأثير السلبي على البيئة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل التابعة للوزارة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المزارعين و القطاع الزراعي في مصر.

و أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أنه تم استعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد، من خلال أقسامه ومعامله المختلفة، والتعرف على دوره البارز في حماية النباتات والمحاصيل من الآفات الضارة بتطبيق الأساليب الحديثة في المكافحة مثل استخدام عوامل المكافحة الحيوية التي يتم تربيتها بمعامل المعهد وتوفيرها للمزارعين لاستخدامها كوسائل آمنة في المكافحة والحد من استخدام المبيدات و منها منتجات معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية ومكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات الفيرمونية.

كما تفقد عبد العظيم المعمل المركزي والمكتبة والقاعة الرئيسة بالمعهد، حيث أبدى إعجابه بالجهود المبذولة في المعهد وأشاد بالتقنيات المتطورة التي يعتمدها باحثوه في مجال حماية النباتات من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل وتحقيق تقدم مستدام في قطاع الزراعة، والتطور الملحوظ في البنية الأساسية وتزويد المعامل بأحدث الأجهزة العلمية التي تتماشى مع أحدث النظم القياسية العالمية بهدف اعتمادها.

ومن الجدير بالذكر، حصول وقاية النباتات على ثلاث شهادات أيزو وفقاً لتوصية لجان المراجعة الدولية.

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