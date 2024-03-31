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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأجهزة الأمنية تواصل ضرباتها ضد التشكيلات الإجرامية لمكافحة جرائم السرقات

مواصلة جهود الأجهزة
مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات حيث تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (مطروح – السويس) من  ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة العلمين لقيامهما بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وبحوزتهما الأداة المستخدمة "سكين"، أرشدا عن المسروقات.
كما تم  ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل لقيامهم بسرقة مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، وكذا ضبط مركبة (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") المستخدم فـى الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية الاجهزة الامن الإجراءات القانونية