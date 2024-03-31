تعرف على عقوبة إنشاء مؤسسات رعاية المسنين بدون ترخيص

منح قانون رعاية المسنين العديد من المزايا التي تخدم المسن الذي يصل عمره إلى ٦٥ عامًا، ويعتبر هذا القانون بمثابة رد الجميل للمسنين، وتعويض عن سنوات الشقاء والتعب، لما يقدمه من خدمات واعفاءات وتوفير خدمات رعاية كاملة لهم.

وبالتالي أصبح قانون رعاية المسنين يحافظ على المسن ويحميهم من أي اضرار قد تصيبهم، أو اي إهمال يتعرض له المسن، أو اي استغلال لهم، لذا وضع القانون عقوبة شديدة على من يقوم بإنشاء دار رعاية مسنين دون ترخيص.

حيث عاقبت المادة48 بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.