فلسطين.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية مراح رباح

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الأحد، بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مراح رباح جنوب مدينة بيت لحم.

وأشارت تقارير الإعلام إلى أن قوات الاحتلال داهمت القرية واستخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف نحو منازل المواطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

كان عدد من الفلسطينيين قد أصيبوا بالاختناق مساء أمس السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة شمال جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال قامت بالاقتحام في القرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وخلال هذه المواجهات، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، مما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.