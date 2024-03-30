مناسبة روحانية مميزة.. "النعماني" يشارك في إفطار جامعة عين شمس

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الإفطار الذي نظمته جامعة عين شمس، بدعوة من الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق و مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات، والدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق ، الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الاسبق وعدد من رؤساء الجامعات و القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

وقدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور محمد ضياء على دعوته الكريمة لهذا الإفطار، معرباً عن سعادته بالمشاركة والذي أتاح لجميع الحضور فرصة اللقاء في مناسبة روحانية مميزة في هذا الشهر الكريم.