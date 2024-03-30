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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الأمن يحرر محتجزين أفريقيين بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إنقاذ شخصين أفريقيين، حيث كانا محتجزين داخل معرض سيراميك بمنطقة الحي الرابع في مدينة 6 أكتوبر.

وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بوجود شخصين محتجزين داخل معرض سيراميك بمنطقة الحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر، على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتبيّن أن صاحب المعرض قد احتجز شخصين أحدهما سوداني والآخر غيني بعد اتهامهما بالنصب عليه، حيث قاما بعرض شراكة على المتهم في شركة تسويق عقاري، لكنهما قاما بممارسة النصب عليه بدلاً من ذلك، و بعد احتجازهما، تم إجبارهما على توقيع إيصالات أمانة. ومن خلال الجهود المبذولة، نجحت القوات الأمنية في تحرير المحتجزين واقتياد الطرفين إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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