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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الأمم المتحدة تناشد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع النفايات الصلبة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أفادت الأمم المتحدة اليوم السبت بأن البشرية تنتج كل عام ما بين 2.1 مليار و2.3 مليار طن من النفايات الصلبة.

ويفتقر نحو 2.7 مليار شخص إلى القدرة على جمع النفايات، ويعيش ملياران منهم فى المناطق الريفية، وفق ما جاء على حساب الأمم المتحدة على منصة "إكس".

وذكرت أن التلوث بالنفايات يهدد بشكل كبير رفاهية الإنسان والرخاء الاقتصادى وأزمة تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجى والتلوث.

وناشدت الأمم المتحدة، العالم باتخاذ إجراءات عاجلة؛ لمنع وصول توليد النفايات الصلبة البلدية السنوى إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050.

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