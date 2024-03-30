الجبلاية: محمد صلاح على رأس الثلاثة الكبار بقائمة المنتخب فى أولمبياد باريس

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيعلن خلال الفترة المقبلة عن أسماء اللاعبين الـ3 الكبار المشاركين في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي.



وقال رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات إعلامية اليوم إن محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي يرغب في اللعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وسيكون موجوداً فهو ضمن الثلاثة الكبار.

ويحق لكل منتخب فى الاولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 وليو و9 أغسطس.

ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

