الشرطة الهولندية: تحرير جميع رهائن بلدة أيده واعتقال المشتبه فيه

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، عن تحرير الرهائن الذين تم احتجازهم في ملهى ليلي واعتقال المشتبه فيه. وتم احتجاز عدة أشخاص كرهائن في بلدة أيده بوسط هولندا في وقت سابق من اليوم، وتم إخلاء المنازل وإغلاق وسط المدينة.

وأكدت الشرطة أنه لا يوجد حاليا أي دافع إرهابي وراء الحادث في إيده. وتجري حاليًا عملية إحتجاز رهائن تشمل عدة أشخاص في مبنى بوسط بلدة إيدي ولم يتم الكشف عن عدد الأشخاص المحتجزين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن حوالي أربعة أو خمسة أشخاص متورطون.

وأفادت تقارير بأن الشرطة فرضت طوقا حول المبنى وتم نقل سكان نحو 150 منزلا إلى مكان آمن. وأُغلق وسط المدينة، بينما كانت قوات الشرطة المكافحة للشغب وخبراء المتفجرات في مكان الحادث.

دعت السلطات السكان إلى تجنب وسط المدينة وتم تحويل حركة القطارات. ويذكر أن هولندا شهدت سلسلة من الهجمات والمؤامرات الإرهابية، ولكن ليس على نفس مستوى الدول الأوروبية الأخرى كفرنسا وبريطانيا.