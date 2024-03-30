المشاركة بمعرض النمسا الدولي.. حصاد السياحة في أسبوع

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن حصاد نشاط الوزارة في أسبوع (من 23 إلى 29 مارس 2024)، والذي تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لدفع الحركة السياحية لمصر.

وجاء الحصاد كالتالي:

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قدم له التهنئة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا، مع عدد من قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، تم خلاله استعراض ملفات العمل وخطط التحرك الحالية والمقبلة.

كما قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتأكيد على العمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما، حيث سيتم البدء بالعمل على دراسة كافة الملفات.

وشاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجناح في المعرض السياحي الدولي FERIEN MESSE WIEN بالعاصمة النمساوية فيينا بمشاركة 840 عارض يمثلون أكثر من 80 دولة وعدد زائرين أكثر من 69 ألف زائر.

وشاركت الهيئة في المعرض هذا العام بجناح يبلغ مساحته 48م2، يضم عدد من شركات السياحة المصرية إلى جانب الشركة الوطنية لمصر للطيران.

وأيضا شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم، والتي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استغلال مباريات البطولة في الترويج السياحي لمصر على مستوى الدول المشاركة، حيث تم عرض الشعار الترويجي لمصر على الشاشات الموجودة بالملاعب التي تُقام بها هذه المباريات.

ثم قام منتخب كرواتيا لكرة القدم بقيادة نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، على هامش تواجدهم بمصر للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم، والتي استضافتها مصر برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم ونظمتها الشركة المتحدة للرياضة.

وقد استمعت بعثة فريق المنتخب إلى شرح مفصل عن تاريخ الأهرامات وتمثال أبو الهول، واختتمت الجولة بزيارة منطقة البانوراما، وقام أعضاء فريق المنتخب الكرواتي بالتقاط الصور التذكارية.

وأبرز موقع News Break من خلال تقرير مصور أفضل الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها والاستمتاع بها في مصر، وذلك تحت عنوان "اكتشف مصر: وجهات سياحية رائعة يجب زيارتها خلال رحلتك بمصر".

ومن بين هذه الأماكن أهرامات الجيزة، والمواقع السياحية والأثرية بمدن القاهرة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وكذلك واحة سيوة والصحراء البيضاء.

ونظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال مكاتبها بأسيوط والمنيا وسوهاج بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، ندوات سياحية توعية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية بهذه المحافظات.

تناولت الندوات استعراض المعالم السياحية والأثرية بكل محافظة وتاريخها، بالإضافة لإبراز أهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي وكيفية التعامل بشكل إيجابي مع السائح، كما تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية والأثرية على الطلاب.