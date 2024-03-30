أوكرانيا: روسيا تستهدف تدمير البنية التحتية في وسط البلاد

أعلنت الإدارة العسكرية في أوكرانيا، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية في منطقة بولتافا بوسط البلاد بهجمات بعد منتصف الليل.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه جرى اعتراض 9 من 12 مسيرة أطلقتها القوات الروسية.

كما أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ طراز إس 300 وإس 400، وهذه الصواريخ مضادة للطائرات ولكن جرى استخدامها لضرب أهداف أرضية.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وخلال شهور الشتاء، حولت القوات الروسية هجماتها إلى البنية التحتية الخاصة بالطاقة والتدفئة في أوكرانيا، كما فعلت العام الماضي.

وعانت خاركيف التي تقع على مقربة من الحدود الروسية في الشمال الشرقي من أوكرانيا من انقطاعات متكررة في الكهرباء.

وأعلنت شركة الطاقة سنترنيرجو المملوكة للدولة اليوم السبت، أن محطة كهرباء وتدفئة دمرت بشكل كبير في هجوم وقع في 22 مارس.