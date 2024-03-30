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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

اللجنة المُختصة تجري مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة القاهرة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤.

كانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس الجاري، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس الجاري، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد يوم السبت الموافق ٢٣ مارس الجاري.

 

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أكاديمية السادات الجامعات الحكومية الدكتور منصور حسن جامعة القاهرة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية