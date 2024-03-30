بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد هزيمة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل قادمة من تنزانيا بعد مواجهة سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة الأهلي توجهت من ملعب “بنجامين مكابا” في تنزانيا إلى مطار دار السلام مباشرة بعد نهاية مباراة سيمبا في طريقها للعودة للقاهرة.



وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا سجل هدف الفوز أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا على استاد القاهرة الدولي.