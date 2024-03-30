استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 30 مارس 2024

السبت 30/مارس/2024 - 09:21 ص

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سعر الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم السبت 30 مارس 2024، بعد ارتفاع سجله أمس بقيمة 45 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في محلات بيع وتداول الذهب.

واستقر سعر جرام الذهب عيار "24" الأكبر قيمة بين أعيرة الذهب المتداولة مع بداية تعاملات اليوم الخميس عند نحو 3480 جنيها للبيع و3537 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

بينما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار "21 “ الأوسع انتشاراً وإقبالا، نحو 3120 جنيهًا للبيع، و3090 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم حوالي 3535.75 جنيها للبيع، و3509.5 جنيه للشراء.

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 على استقراره بداية اليوم عند حوالي 2892.75 جنيه للبيع، و2874.5 جنيه للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 14 في الصاغة اليوم نحو 2250 جنيها للبيع، 2233.25 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 بداية تعاملات اليوم حوالي 1928.5 جنيه للبيع، 1914.25 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) إلى نحو 27000 جنيه للبيع و26800 جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب" ونزن حوالي 31.1 جراما من الذهب "إلى 2192 دولارا للبيع و2193 دولارا للشراء.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

وعن سعر الذهب بالبورصات العالمية ، استقر سعر أونصة الذهب العالمي في تعاملات محدودة النطاق اليوم الأربعاء مع تماسك مستويات الدولار، ولكن السعر استطاع الارتفاع منتصف الجلسة الأوروبية في ظل ترقب الأسواق لمزيد من الدلائل على اتجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب انتظار بيانات التضخم.