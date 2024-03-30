الرئيس الأوكراني: سننسحب تدريجيًا إذا لم نحصل على الدعم الأمريكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني سوف ينسحب في حالة عدم إرسال الدعم الأمريكي، حتى تتمكن القوات الأوكرانية من الصمود في مواجهة الجيش الروسي، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وأمس الجمعة، أكد الرئيس الأوكراني خلال حديثه للكونجرس الأمريكي على ضرورة إرسال أسلحة لأوكرانيا لصد هجمات روسيا، حتى لا تلجأ أوكرانيا إلى مهاجمة المطارات الروسية ومنشآت الطاقة.

يذكر أن الجيش الأوكراني يعاني نقصًا حادًا في الأسلحة، وركودًا كبيرًا على الجبهة في مواجهة روسيا، وطالبت أوكرانيا الولايات المتحدة عدة مرات إرسال موارد عسكرية حتى تستمر في مقاومة العتاد الروسي الضخم.