من قانون العمل.. تعرف على عقوبة العامل إذا عمل بعمل آخر خلال فترة إجازته

وضع قانون العمل الجديد أسس وشروط للتنظيم القانوني في التعامل بين العامل وصاحب العمل وكذلك المؤسسة التي يعمل بها وكما حفظ القانون حقوق العمال كاملة لضمان استقرارهم الوظيفي وأمنهم الاجتماعي.

كما وضع أيضًا القانون عقوبات واضحة منها جزاءات محددة حال أخطأ العامل في حق المنشأة التي يعمل بها أو في حق صاحب العمل والحق بها ضرر كبير، حيث أقر القانون في المادة رقم 50 أنه يحق صاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أخذه العامل من أجر عنها؛ وذلك إذا ثبت على العامل عمله خلال فترة الإجازة لدى صاحب العمل آخر وذلك يعد إخلاءً بالجزاء التأديبي.