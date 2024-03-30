أمير مرتضى: «فكرة الانتماء دي في المدرجات بس أما اللاعيبة ده أكل عيش»

علق أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على فكرة انتماء اللاعبين لبعض الأندية قائلًا: "فكرة الانتماء دي في المدرجات بس، أما مستوى المحترفين واللاعيبة ده بالنسبة له أكل عيش وهيموت نفسه ويجري يبوس التيشيرت، لكن جوه قلبه بيحب مين عمرنا ما نعرف، ومثال كابتن حسام حسن من اساطير الأهلى ولعب في الزمالك واجتهد وكان ساعتها زملكاوي من جواه، لمن اللاعيبة مع الوقت بتنسى قصة الانتماء دي، وإمام عاشورحاليًا يتظاهر أنه أهلاوي، لأنه هيكسب وهياخد مكافأة فعمره الافتراضي هيطول، ودي حاجة في العالم كله".

وقال أمير، خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "يعني لويس فيجو كان كابتن برشلونة وراح ريال مدريد والجمهور هدده بالقتل، الجمهور بس اللي بيشجع وبيتحرق دمه، ولو جالي الاهلي أو عرضوا عليا مش هروح ولا اقبل، لأن السياسات مش هبقى فاهمها وانتمائي، ومعنديش رؤية غير للزمالك بس، وشيكابالا مضى في الأهلي زمان ومقدرش يلبس التيشيرت، وفيه ناس بتعرف تبقى محترفين أكثر في التعامل".