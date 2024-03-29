بينهم طفلتان.. إصابة 16 في تصادم ميكروباص بعربة "كارو" بالوادي الجديد

أصيب 16 شخصا، بينهم طفلتان، في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، جنوب مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع عربة كارو بطريق " الخارجة – باريس" بالقرب من مدخل قرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة أسفر عن إصابة كل من حمدي خالد محمد، 23 عامًا،ليلى محمد نصر، 58 عامًا، سلوى محمد يوسف، 55 عامًا، هند يوسف أحمد، 32 عامًا، مصطفى عرفة فرغلي، 39 عاما، صابرين كمال بلل، 35 عامًا،ياسمين هيثم إبراهيم، 13 عامًا، تحيات خليفة حسن، 64 عامًا، نورا أحمد محمود، 26 عامًا، فاطمة عبده أحمد، 43 عامًا، ترتيل فوزي أحمد، 15 عامًا،أسماء منصور أحمد، 21 عامًا، محمد حسن أحمد، 23 عامًا، تغريد محمد أحمد، 27 عامًا، رجب فهمي حسين، 47 عامًا، جاد فهمي حسين، 49 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، والحالات كلها مستقرة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

