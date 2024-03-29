افتتاح معرض "البشارة والعذراء" بمتحف شرم الشيخ (صور)

افتتح متحف شرم الشيخ، اليوم الجمعة ، معرضاً مؤقتاً بعنوان (البشارة و العذراء)؛ تزامناً مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي .

جاء ذلك بحضور الراهب القس ( يوحنا السينائي ) والذي يهدف إلى إبراز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية والفنان يصور ما قرأه لتكون الأيقونة بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة وتقرأ الأيقونات من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان .



يمتد المعرض المؤقت لمدة شهرين وينتهي بنهاية شهر مايو ٢٠٢٤.

يقام المعرض المؤقت بجوار الركن البيزنطي بقاعة الحضارات بمتحف شرم الشيخ والذي يستهدف جميع الفئات العمرية من زائري المتحف .

يضم المعرض أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعياً وهي: أيقونة البشارة وأيقونة القديس يوحنا وأيقونة القديس متى

تم إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض تناولت فن الأيقونات وأهميته وتاريخه بالإضافة لشرح تفصيلي للأيقونة الخاصة بالمعرض المؤقت وكلمه عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.



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