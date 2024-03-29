الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل أحد جنوده وإصابة 16 آخرين في خان يونس

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي له من وحدة "إيجوز" بكتيبة الكوماندوز وإصابة 6 آخرين من الوحدة نفسها بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صحفي أوردته القناة السابعة الإسرائيلية ان 10 جنود آخرين أصيبوا بجراح مختلفة في المعركة نفسها؛ فيما لم يورد تفاصيل إضافية حول كيفية إصابتهم.

وقال إن الجنود المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنه "عند نحو الساعة 10:00 من صباح اليوم أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو منزل تواجد فيه جنودا من وحدة (إيجوز) قرب مستشفى ناصر في خان يونس".

وأضافت أن الواقعة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة و5 بحالة متوسطة بينما الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

وكان الجنود يتواجدون في طابق علوي بأحد المباني في حي الأمل بخان يونس، وفي أعقاب إطلاق القذيفة نحو الطابق العلوي انهارت جدران المبنى على الجنود.

ووصفت التقارير عمليات تخليص الجنود من المكان بـ"المعقدة والسريعة"، إذ استغرق نقل الجنود إلى المستشفى 55 دقيقة منذ وقوع الانفجار.

وفي الأثناء، قامت قوة من لواء "جفعاتي" وطائرات من سلاح جو بتأمين المنطقة، فيما أفيد بأن عددًا من الجنود خضعوا لعمليات جراحية ميدانية.

بذلك؛ ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إلى 598 قتيلا.