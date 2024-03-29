اليمن يرحب بالتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية لزيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

رحبت الجمهورية اليمنية، بالتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية، والهادفة إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة إلى قطاع غزة، في ظل استمرار المعاناة اليومية وسياسة التجويع الممنهج التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، اليوم الجمعة أهمية العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل آمن ومستدام.

وجددت الوزارة، دعوتها إلى استمرار الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.