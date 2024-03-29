اقرأ غدًا في «البوابة».. شبح غزة يطارد الحليفين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 30 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

شبح غزة يطارد الحليفين

أهالى الأسرى الصهاينة لنتنياهو: نتلقى معاملة أفضل من البيت الأبيض

الحرب تحرج بايدن أثناء جمع تبرعات لحملته الانتخابية بحضورأوباما وكلينتون

أردوغان يبحث حرب غزة وشراء طائرات F-16 فى زيارة مرتقبة للبيت الأبيض

تحذير يمنى من مخطط حوثى لإغراق السوق بعملة نقدية مزورة

السنغال.. سال وفاى وسونكو يبحثون تسليم السلطة

السماح للجنود البريطانيين بإطلا «اللحى» بعد حظر دام 100عام

«البطاطس» توحد الديمقراطيين والجمهوريين فى أمريكا

خيمة «البوابة»

حلمى التوني.. إبداع مشحون بسحر الخيال وحكايات التراث الشعبى

مصطفى بيومى يكتب عن «عباقرة الظل:» يوسف عيد أحد الضحايا

إياد نصار لـ «البوابة»: أبحث عن المغامرة فى أعمالى.. وتصوير «صلة رحم» لم يكن سهلا

«الدشيشة» أشهر الأكلات التراثية السيناوية فى رمضان