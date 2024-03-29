أيمن سلامة ل "البوابة نيوز": الشركة المتحدة تقدم فنا بعيدا عن الإنحدار الأخلاقي

أشاد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة بدور الشركة المتحدة فى الإنتاج الفني، وما يتم تقديمه من محتوى إيجابي للجمهور، بعيداً عن أى إنحدار أخلاقي خلال الأعمال الفنية.

وتابع سلامة فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الفن بالتأكيد يهدف إلى الترفيه، ولكن أيضاً تقديم رسائل مجتمعية هو شئ رائع، إلى جانب التنبيه من المخاطر والتحديات التى تمس المجتمع.

وأكمل أن لغة الحوار والمصطلحات، عنصر هام جداً فى نقل الواقع المجتمعي، وعلى الكتاب البعد عن الإنحدار اللغوى، تحت مظلة أن الشارع يتداول هذا، فالفن بالتأكيد ينقل من الواقع ولكن بالتوازي يرتقي بالذوق العام للمجتمع.

يشارك سلامة فى السباق الرمضانى بمسلسل "صدفة"، ويناقش المسلسل مرحلة المراهقة، ولكن بمعالجة مختلفة بالإعتماد على طرح تحديات العصر من تطبيقات السوشيال ميديا، فى معالجة فنية تقدم رسائل تربوية لقيم المجتمع، وتمثل جرس إنذار لكثير من الأهالي للحرص على مستقبل أبنائهم.

المسلسل بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم ريهام حجاج، خالد الصاوى، رحاب الجمل، عصام السقا، فراس سعيد، سلوي خطاب، تأليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبدالعزيز.