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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة العريش تناقش آليات وضوابط حماية البيانات والمعلومات الشخصية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش  ندوة بعنوان "آليات وضوابط الحفاظ على البيانات الشخصية في ظل ثورة الاتصالات والعولمة من منظور العلم والدين والقانون".
وأكد رئيس الجامعة  أهمية موضوع الندوة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وانتشار استخدام الإنترنت.

 وشدد على ضرورة توعية الطلاب والمجتمع بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية دون وعي، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة حماية البيانات الشخصية.
وفي هذا السياق، تضمنت الندوة ثلاثة محاور؛ في المنظور العلمي، ناقش الخبراء في هذا المحور التحديات الأمنية والتقنيات الحديثة لحماية البيانات الشخصية، وفي المنظور الديني، ركز علماء الدين على أهمية الخصوصية والأخلاقيات في استخدام البيانات، وفى المنظور القانوني، استعرض القانونيون التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
وفي نهاية الندوة عرضت الدكتورة هند عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من التوصيات أهمها: 
- توعية الطلاب والمجتمع بأهمية حماية البيانات الشخصية. 
- تشجيع البحث العلمي في مجال حماية البيانات الشخصية.

البيانات والمعلومات التقنيات الحديثة هند حماية البيانات الشخصية خدمة المجتمع وتنمية البيئة