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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سفير روسي: ليس من المنطقي توقع تحسن العلاقات بين روسيا وأمريكا في عهد بايدن

أناتولي أنتونوف
أناتولي أنتونوف
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إنه ليس من المنطقي توقع تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن.

وأضاف أنتونوف "يبدو أن تحسين العلاقات الروسية-الأمريكية سيكون مستحيلا في المستقبل القريب.. ما تركز عليه الإدارة الحالية هو كيفية البقاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، لن يقوموا بمراجعة سياستهم تجاه روسيا، لأنها ستجعلها تبدو كما لو أن هذه السياسة قد فشلت".

وأشار السفير الروسي إلى أنه كان من المتوقع أن يقوم أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو أعضاء الكونجرس بزيارة السفارة الروسية للتعزية ونقل رسالة دعم وحزن، لكن "لم يحدث شيء من هذا القبيل".

وقال "لم تكن هناك مكالمة هاتفية ولا زيارة تعزية.. أرسلت وزارة الخارجية مسؤولا صغيرا، ليس من صناع القرار في السياسة الخارجية".

يذكر أن مسلحين كانوا قد هاجموا، يوم الجمعة الماضي، قاعة حفلات موسيقية في ضواحي العاصمة الروسية، وفتحوا النار على المتفرجين وأشعلوا حريقا هائلا، وأدى هذا الهجوم، إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة 360 آخرين، بينهم أطفال.

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