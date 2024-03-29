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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

«صحة الإسكندرية» توقع الكشف الطبى على 1406 مرضى في البيطاش

قوافل طبية ضمن مبادرة
قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بوحدة صحة الأسرة بالبيطاش غرب بمنطقة العجمي.

وأعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنه وأطفال وأسنان وجراحه وعظام ونساء وتنظيم اسره وجلدية ورمد) وشارك فيها 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت  إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1406 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو إحراء تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 214 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و55 تحليلاً بمعمل الطفيليات و12 اشعة سينية علاوة على فحص 118 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 513 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

 جاء ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

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