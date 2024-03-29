سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم، داخل الجهاز المصرفي البالغ عدده 39 بنكا حكوميا وخاصا، ليصل لـ 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع وفقا لجدول اسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالي 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع، في بنوك "العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، البركة" ، ثم 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع داخل بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، قناة السويس، مصر، الأهلي، العربي الأفريقي الدولي، كريدي أجريكول، الإسكندرية".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع داخل بنوك "سايب، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، HSBC، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات"،و47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع في بنك القاهرة التابع للحكومة.

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه حوالي 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبي الإسلامي والتنمية الصناعية"، و بنك الكويت الوطني NBK، مسجلا 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع.