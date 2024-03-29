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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهم بقتل جزار في حلوان

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل جزار في حلوان، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمحل جزارة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة" وعامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم "توفى متأثرًا بإصابته" ؛ وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات ووفاة أحدهما.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

4 أيام علي ذمة التحقيقات ابات تجديد حبس المتهم