إغلاق وتشميع محلات مخالفة ورفع للإشغالات وردم البرك بمدن أسوان وإدفو

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وردم البرك والمستنقعات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى بمساحة 1500 م2 وذلك بنطاق قرية الرديسية بحرى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضًا باستكمال أعمال ردم البرك والمستنقعات بواقع 10 ألاف متر على مدار اليوم ليلًا ونهارًا بواسطة اللوادر للقضاء على أى إحتمالية لانتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإغلاق وتشميع 2 محل لعدم إستخراج رخصة مزاولة النشاط، مع تغيير الإستخدام من سكنى إلى تجارى، ومخالفة الرسومات الهندسية وذلك بنطاق حى جنوب المدينة بالتعاون بين نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمود بهاء، ومباحث المرافق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية أيضًا بتنظيم سلسلة من الحملات لرفع الإشغالات بجوار السوقية الرئيسية بمنطقة السيل بنطاق حى شرق المدينة للقضاء على أى عشوائية من جانب الباعة الجائلين.

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