مصرع طفل من الفيوم في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لفظ طفل يدعى" زياد خالد محمد 10سنوات "، أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم سيارة ربع نقل باخري تريلا بطريق اسيوط القوصيه بمحافظه اسيوط، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أسيوط العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل باخري تريلا ووجود صبي متوفي من محافظة الفيوم، في اتجاه طريق القوصيه، وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين تصادم سيارة ربع نقل باخري تريلا بسبب السرعه الذائدة وإختلال عجلة القيادة في يد سائق وفقدانه السيطرة على السيارة التريلا فاصطدم بالسيارة الأخري وتسبب في وفاة طفل يدعى زياد خالد محمد 10 سنوات مقيم بقرية النزله مركز ابشواي بمحافظه الفيوم، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أسيوط العام.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الصبي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.