استحضر "روائح عطرية وصور العلماء البارزين".. نصائح خارج الصندوق لطالب الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور عاصم حجازي استاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة والخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024، تساعد في الحصول على أعلى درجات التركيز وتقضي على التشتت.

د.عاصم حجازي

جاءت أبرز النصائح الآتي:

قال “عاصم حجازي”، إنه لابد ان يحدد طالب الثانوية العامة أهدافا يومية لنفسه، لابد وأن يتحقق قبل أن يذهب إلى النوم مذاكرة فصلين في كل يوم مثلا مع الحرص على أن تكون هذه الأهداف محددة بدقة وواضحة ولا تذاكر أبدا بدون خطة ويعتبر تحديدك لما سوف تذاكره في كل يوم من أهم العوامل لتنشيط الدافعية.

ولكي تظل مدفوعا نحو المذاكرة بحماس عليك أن تذكر نفسك دائما بطموحاتك وأهدافك الكبرى التي تسعى لتحقيقها من خلال التعلم ولكن احذر من الإسراف في أحلام اليقظة.

نظم وقتك جيدا وليس وقتك فقط ولكن نظم غرفتك التي تذاكر فيها ورتبها بشكل جذاب يبعث على النشاط والحيوية.

ذاكر كعالم.. استحضر في كل مادة تذاكرها صور العلماء البارزين فيها وحاول أن تعيد شرح ما ذاكرته لنفسك وكأنك عالم متخصص يشرح للجمهور فاستحضارك لهذا الشعور يجعلك أكثر ارتياحا وأكثر تقبلا لما ذاكرته وبالتالي أكثر احتفاظا به.

استخدم الروائح العطرية التي تساعد على التركيز كالليمون واللافندر ولكن بعد التأكد من عدم وجود حساسية لمكونات المعطر الذي تستخدمه.

-وزع أوقات المذاكرة واختر الأوقات التي تقل فيها المشتتات إلى أقل حد ممكن واختر أكثر الأماكن هدوءا وأفضلها من حيث التهوية والإضاءة.

لن تستطيع التخلي نهائيا عن المشتتات الرقمية ولكن يمكنك بالتأكيد تنظيم عملية تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تكون مثلا لمدة ١٥ دقيقة في الصباح و١٥ دقيقة ليلا لمتابعة بعض الأمور المهمة وفقط لأن انشغال الذهن بمعرفة المستجدات والتي يتم تناولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي قد يعوق التركيز والانتباه لدى الطالب والمتابعة اليومية لوقت قصير كافية لإشباع فضول الطالب و تركيزه في مذاكرته.

قبل البدء في المذاكرة قم بأداء بعض التمرينات البسيطة جدا بالإضافة إلى جلسة استرخاء عضلي وذهني لمدة ٥ دقائق.

اجلس جلسة معتدلة على كرسي مريح وضع الكتاب في وضع مريح أيضا بالنسبة للعينين أثناء المذاكرة.

كافئ نفسك حينما تنجح في الانتهاء من أهدافك اليومية.

أكثر من شرب الماء والعصائر الطازجة وقلل من استهلاك المنبهات وتناول غذاء صحيا وخذ قسطا كافيا من النوم.

لا تشغل نفسك بأي قضايا أو مشكلات أخرى قد تعوقك عن المذاكرة وتمسك بروح المثابرة وبذل الجهد والتركيز على الأهداف واعتبر نفسك في معسكر مغلق لحين انتهاء الامتحانات وفي مهمة لبناء وتحديد مستقبلك.

استخدم المحفزات اللفظية كأبيات الشعر والأقوال المأثورة التي تدفعك لبذل مزيد من الجهد وتثير دافعيتك وحماسك.

قوم نفسك باستمرار وتابع تقدمك على لوحة مكتوبة ومعلقة أمامك على الحائط حيث إن رؤيتك لانجازاتك بعينيك تثير أيضا حماستك وتدعم ثقتك بنفسك.

استخدم باستمرار معينات التذكر وميسرات المذاكرة كالخرائط الذهنية المرسومة بشكل جميل والألوان الفوسفورية ويمكنك أيضا داخل الكتاب استخدام الملصقات الجذابة التي تشعرك بالسعادة ولكن ينبغي أن يكون ذلك بشكل بسيط بحيث تكون معلومات الكتاب واضحة وبدون ازدحام التفاصيل.

لا تستخدم طريقة واحدة للمذاكرة ولكن نوع قدر الإمكان في طرق المذاكرة ويمكنك تغيير المكان أيضا الذي تذاكر فيه كما أنه يفضل بين الحين والآخر إجراء بعض التغييرات البسيطة على غرفة المذاكرة كتغيير مكان المكتب أو إعادة تنظيم الغرفة.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، 10 يونيو المقبل.