استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية والأوقية تكسر القمة السابقة لها

الخميس 28/مارس/2024 - 08:58 م



شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتتجاوز القمة السابقة لها، مدعومة بصدور بيانات سوق العمل الأمريكية، وسط رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية والطلب القوي على الملاذ الآمن ومشتريات البنوك المركزية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، في ظل الارتفاعاعت القوية للبورصة العالمية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 15 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3095 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 32 دولارًا لتسجل 2223 دولارًا، لتكسر حاجز 2222 دولارًا المسجل في 8 مارس الجاري.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2653 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3115 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3095 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من الاستقرار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2191 دولارًا، واختتمت التعاملات عند نفس المستوى.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات سوق العمل الصادرة منذ قليل عن وزارة العمل اليوم الخميس، تراجع طلبات الإعانة الأمريكية، لتسجل 210 ألف للأسبوع المنتهي في 23 مارس، وفقًا للتقديرات المتفق عليها، توقع الاقتصاديون212 ألف طالب في الأسبوع الأخير، لتؤكد استقرار سوق العمل، حيث ظل عدد العمال المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة دون تغيير تقريبًا للأسبوع الرابع على التوالي.

وتترقب الأسوق صدور بيانات بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والتي من المقرر صدورها غدًا الجمعة، للحصول على دلالات أكثر وضوحًا حول موعد خفض أسعار الفائدة.