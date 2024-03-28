بيومي فؤاد ردا على هجوم كاملة أبو ذكري: "حقي عند ربنا.. كل واحد هياخد حقه"

علق الفنان بيومي فؤاد، على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه بعد أزمته مع الفنان محمد سلام بسبب تصريحاته الأخيرة، قائلا: "كل واحد في حاله ولم يحصل عتاب ولا كلام وفي حاجات مينفعش فيها كلام وده رأيها وهي قررت ومكتبتليش ليه اللى عملته ولكن هي قالت رأيها وقررت".

وأضاف بيومي فؤاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن العلاقة بينهما كانت كلها ود، متابعا: "كان في بينا كلام وهي مخرجة كبيرة والواحد يتمنى يشتغل معاها وفي سجن النسا بعتتلى وعرضت عليا 3 أدوار وساعتها كان عندي مسلسلات كتير فرحت لها واعتذرت لها وتقبلت الاعتذار".

وعن موقفه من ما قالته في البوست الذي هاجمته فيه قائلا: "قبل كده هي قالت أنها كانت واحدة من جمهوري ومحبيني وبعدين قالت اللي قالته عليا وأنا بقرأ البوست بعد الأزمة قلت حقي عند ربنا وكل واحد هياخد حقه".