مساعدة شهرية والجمع بين معاشين.. كيف ميز القانون ذوي الاحتياجات الخاصة؟

أعطى قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد عددًا من الامتيازات لهم، فميّز ذوي الإعاقة بإعطائهم منحة شهرية فضلًا عن قدرتهم على الجمع بين معاشين.

مساعدات شهرية

فمنح القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، في المادة 25، ذوو الاحتياجات الخاصة مساعدات شهرية، طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المُشار إليها.

الجمع بين معاشين

ويحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين، من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم، أو عن الزوج، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الأولاد، أو الإخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك، وذلك استثناءً لهم من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.