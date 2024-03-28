جامعة أسيوط تكرم عدد من الإداريين والمراجعين المتميزين

كرمت جامعة أسيوط، عددًا من المراجعين، الذين تم اعتمادهم كمراجع داخلي ،طبقاً للمواصفات القياسية للأيزو 9001 لسنة 2015، إلى جانب تكريم عدد من المتميزين، وتم تسليمهم شهادات تقدير ؛ لمشاركتهم الفعالة في أنشطة الجودة، والتميز، وإسهاماتهم، وجهودهم ضمن فرق العمل المختلفة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي؛ جهود القيادات الإدارية، وجميع العاملين بجامعة أسيوط على جهودهم المستمرة، وتفانيهم في العمل الإداري؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، والبحثية، وخدمة المجتمع، مؤكداً إن الجامعة لا تنسى كوادرها الذين أعطوا، وبذلوا؛ للارتقاء بالجامعة، والحفاظ على مكانتها، وريادتها، لافتاً إلى أن الجهاز الإداري لجامعة أسيوط يعد إحدى نقاط القوة التي تتميز بها الجامعة على مستوى الجامعات المصرية.

وشهد التكريم؛ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الحكيم رضوان عضو اللجنة العليا لتطوير الجهاز الإداري، وأسامة السيد أمين عام الجامعة و تم تكريم نحو (28) من المراجعين، الذين تم اعتمادهم كمراجعين داخليين، إلى جانب تكريم ( 8 ) من المتميزين، وتسليمهم شهادات تقدير.

وأوضح محمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز، وممثل الإدارة العليا للجودة والتميز؛ إن الجامعة لديها عدد كبير من المراجعين الداخليين لنظام إدارة الجودة والتميز، والذين يقومون بصفة دورية؛ بمتابعة، وتقييم أداء الإدارات، مشيرًا إلى أن الجامعة ملتزمة بمجموعة من المعايير الدولية للجودة في خطتها الاستراتيجية؛ للحفاظ على مكانتها الرائدة في تقديم الخدمات البحثية، والتعليمية، والمجتمعية.

