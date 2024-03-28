"التجاري الدولي" تدعم مستشفى شفاء الأورمان بـ25.2 مليون جنيه لعلاج سرطان أطفال

وقعت كل من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر CIB Foundation، وجمعية دار الأورمان اتفاقية تعاون لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بصعيد مصر، وذلك ضمن مشروع "رحلة شفاء" لتجهيز وتشغيل قسم الطوارئ وتوفير الأدوية اللازمة للأطفال بتكلفة إجمالية تتخطى 25.22 مليون جنيه مصري تقدمها مؤسسة التجاري الدولي – مصر.

ويساهم الدعم المقدم من مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، في تجهيز قسم الطوارئ بمبني الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، والذي يقدم خدماته الطبية لحوالي 1200 طفل سنوياً، وكذلك التكفل بمصروفات علاج 250 طفل بواقع 1800 طفل متردد من الأطفال غير القادرين من مرضى السرطان الوافدين إلى المستشفى من مختلف المناطق.

ويأتي هذا التعاون استكمالاً لسلسلة من الدعم المقدم من مؤسسة البنك التجاري الدولي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، حيث يصل المبلغ الإجمالي المخصص على مدار السنوات السابقة نحو 37 مليون جنيه مصري، منها ما خصصه مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي سنة 2020 بمبلغ 11.6 مليون جنيه مصري لتجهيز قسم الأطفال الذي يخدم 900 طفل سنوياً بمستشفى شفاء الأورمان.

ويبرهن هذا التعاون على الدور الرائد لمؤسسة البنك التجاري – مصر، والتي تشكل تأثيراً كبيراً في دعم جهود الدولة بقطاع الصحة، ولا سيما أطفال مصر الذين يعانون من قصور في الخدمات الطبية والموارد المالية، خاصة مرضى سرطان الأطفال بصعيد مصر ممن يواجهون تحديات علاجية ضخمة تشكل عبئاً كبيراً على الأطفال وأسرهم من ذوي الدخول المنخفضة.

وقد جاء هذا الدعم الكبير المقدم من مؤسسة التجاري الدولي – مصر، بعد أن تبين وجود انخفاض كبير في فرص حصول أطفال سرطان الأطفال على العلاج المناسب، وخاصة خارج الدلتا نتيجة لقلة وندرة المراكز المتخصصة والمجهزة لعلاج سرطان الأطفال وتشخيصه، ولا سيما بمحافظات صعيد مصر وما تتضمنه من فئات مجتمعية بحاجة إلى المزيد من الرعاية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من نادية حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ودينا أحمد سليمان مخطط أول برامج بالمؤسسة، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان وسوزان محب مدير الشراكات المؤسسية وتنمية الموارد بالجمعية.

ومن مؤسسة شفاء الأورمان حضر الدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور هاني حسين المدير العام لمستشفيات شفاء الأورمان، ومحمود فؤاد المدير التنفيذي للمؤسسة.

وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، عن اعتزازه باستمرار التعاون مع مؤسسة دار الأورمان لخدمة الأطفال الأولى بالرعاية من مرضى السرطان في صعيد مصر، ولا سيما مع تنامي الاحتياج العاجل إلى توفير الإمكانيات الطبية والعلاجية للوصول إلى الأطفال المرضى في جنوب مصر الوافدين إلى مستشفى شفاء الأورمان من مختلف قرى الصعيد.

وأكد مواصلة دعم المؤسسة لعلاج الأطفال على مختلف المستويات وفي جميع أنحاء مصر، ضمن توجهات الدولة ومبادرات رئاسة الجمهورية لتعزيز جهود مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، لتمكين الفئات محدودة الدخل من الحصول على أفضل الخدمات الصحية ولا سيما في صعيد مصر والقرى النائية الأكثر احتياجاً لتوفير خدمات طبية حديثة ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف السعيد أن مؤسسة البنك التجاري الدولي تعمل على توفير الوقت والجهد المطلوب لسفر الأطفال إلى محافظة القاهرة لتلقي العلاج، إلى جانب حرص المؤسسة الدائم على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تحسين وتطوير المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر وتوفير أحدث الأجهزة وتدريب الكوادر الطبية للوصول إلى أعلى نسب شفاء تضاهي المعدلات العالمية.

وشدد أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، على أهمية دور مؤسسة البنك التجاري الدولي باستمرار دعمها من خلال تمكين مقدمي الخدمات الصحية في مصر كمستشفى شفاء الأورمان، وهي المستشفى الأولى والوحيدة في صعيد مصر التي تسعى لتوفير جميع خدماتها مجاناً.

وأضاف أن تلك الجهود تأتي لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات مصر بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد، وهو ما يعكس مدى تكاتف جهات ومؤسسات الشعب المصري في دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة ولا سيما في قطاع الصحة لتحقيق أفضل نتائج علاجية ونسب شفاء عالمية.

وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر للمساهمة في علاج مرضى السرطان، مؤكدًا أن المستشفى تعتز وتقدر الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة البنك التجاري الدولي، في تنفيذ مسئوليتها المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وثمن على دور البنك التجاري الدولي – مصر CIB، في توفير الدعم اللازم لمؤسسته التابعة CIB Foundation، وبالتالي لم يقتصر دور البنك فقط على كونه من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصري، بل تتعدى ذلك ليصبح واحداً من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمع المحلي على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.