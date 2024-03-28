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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وفد من ضمان الجودة بجامعة أسيوط يزور كلية التربية النوعية لتقديم الدعم الفني

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا عن زيارة وفد من مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة؛ لتقديم الدعم الفني لكلية التربية النوعية، تحت إشراف الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية.

 ضم الوفد كلاً من الدكتورة أماني محمد الشريف نائب مدير المركز، ومستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات، والدكتور محمد حسن عبد الرحيم مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة، والدكتورة هبة عطية نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، والدكتورة ناهد شوكت مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض، والدكتورة أمل توفيق مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية، ولفيف من مديري الإدارات، وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

  وأوضحت الدكتورة أماني الشريف؛ إن الهدف من الزيارة؛ التعرف علي معايير، ومؤشرات الاعتماد البرامجي، والتعرف علي كيفية كتابة الدراسة الذاتية، وكيفية كتابة الخطة الإستراتيجية، وكيفية كتابة نموذج توصيف المقرر، وكتابة تقرير المقرر، وكتابة نموذج توصيف البرنامج وكتابة تقرير البرنامج.

التخطيط الاستراتيجي الدكتور احمد المنشاوي الدكتور محمد حسن حسن عبد الرحيم عميد كلية التربية