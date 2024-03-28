محافظ أسوان يشهد اليوم الختامي لاحتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام" ويكرم الأمهات المثاليات

اختتمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات إحتفالية محافظة أسوان بعنوان " المرأة من أجل مستقبل مستدام " التى أقيمت فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجلسة الافتتاحية لليوم الختامى ، تحت عنوان " المرأة والإعاقة " بمشاركة الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس ، فضلاً عن القيادات الجامعية والتنفيذية والمجتمعية والدينية .

وفى كلمته قال اللواء أشرف عطية: “إننا نستلهم دوماً الإهتمام بالمرأة من الرعاية الغير مسبوقة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية ، وهو ما ساهم فى أن تصبح فى مقدمة الصفوف لما تمتلكه من إصرار لتحقيق الإنجازات والنجاحات فى أى عمل يتم تكليفها به”٠.

وأضاف المحافظ: “فى أسوان لنا قصص نجاح كثيرة تبرز بشكل مباشر دور المرأة الفعال والمثمر للحصول على المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب ، ونموذجاً يفخر به المجتمع دوماً ، ويتكامل مع ذلك النجاح الذى تحققه المرأة من ذوات الهمم ، واللاتى نعتبرهن من أصحاب القدرات الخاصة لما يبذلونه من إهتمامات لرعاية أسرهن ، فضلاً عن ما يمتلكونه من إبتكارات وإبداعات عديدة تؤكد على عزيمتهن لمواجهة التحديات”.

وفى نهاية الفعاليات كرم محافظ أسوان كلا من الأم المثالية على مستوى المحافظة هدى أحمد عبد الله، وأيضاً إيمان حسن صالح الأم المثالية من الأمهات العاملات بالوحدة المحلية لمدينة كلابشة، وكوثر محمد سرور الأم المثالية من الأمهات العاملات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو واللاتى تم إختيارهن عقب إجتيازهن للمعايير والضوابط الخاصة بوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة، وكذلك رائدات الأعمال إنتصار عبد البارى إبراهيم عن مشروع منشر الأمل للتجفيف، وزينب محمد سليمان عن مشروع " Fine Dates "، وفاتن صلاح الدين عن مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية ( ألياف )، وهبة محمد شاكر عن مشروع الموضة المستدامة.

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