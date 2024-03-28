ختام فعاليات مسابقة التحدث بالفصحى لطلاب مدارس الأقصر

شهد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، ختام فعاليات مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى وتعميق النحو".

أقيمت المسابقة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، خلال الفترة (٢١ مارس - ٢٨ مارس)، بمشاركة ١٥٩ متسابقاً من المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربعة "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، ومعايير تقييم الطلاب المتسابقين تتمثل في ثلاثة مجالات هي، التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والإلقاء الشعري، وذلك بالإضافة إلى اختبار تحريري موضوعي.

وشارك فعاليات الختام إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، ورمضان أحمد أبو الحسن موجه عام اللغة العربية، وتم تكريم الطلاب المشاركين وتسليم شهادات تقدير.