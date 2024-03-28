رئيس أشمون يتفقد معرض "أهلا رمضان" الجديد لبيع السلع الغذائية

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، المعرض الجديد "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام على أرض موقف مصر القديم والمطل على شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون على مساحة 600م، والإشراف على بيع السلع والمنتجات الغذائية، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وأشار النمر، إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .