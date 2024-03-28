وزيرا خارجية سلطنة عمان وفلسطين يبحثان هاتفيا المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأوضاع والمستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والظروف المأساوية التي يعيشها قطاع غزة جرّاء الاحتلال اللامشروع لفلسطين والعدوان الغاشم من قبل إسرائيل.

وأكّد البوسعيدي - خلال الاتصال الهاتفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - أهمية توحيد الصف وتثبيت التلاحم بين كافة القوى والأطراف الفلسطينية في سبيل مواجهة مختلف التحدّيات وتحقيق المصالح العليا للدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه.. أعرب المالكي عن تقدير الجانب الفلسطيني لجهود سلطنة عُمان في دعم القضية والحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل واللقاءات السياسية والقانونية بما في ذلك مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

