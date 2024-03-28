الأرصاد تكشف حقيقة العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ترابية اليوم حيث يشهد اتربة عالقة نهارا علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

وأمطار متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى والصحراء الغربية علي فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة ليلًا علي مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ويسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمى والصغرى 20 درجة.