الأمريكية لوري أوكيمورا رئيسة الدولي للطائرة جلوس تشيد بدعم وزير الرياضة لذوي الهمم

أشادت لوري أوكيمورا، رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، بجهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بدعمه وتشجيعه لذوي الهمم في مجال الرياضة المصرية وذلك بعدما استضافت القاهرة مؤخرًا بطولة الأفروعربية للأندية داخل مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وأبدت رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، إعجابها بحضور واهتمام الدكتور أشرف صبحي خلال الفعاليات الخاصة بالبطولة، واهتمامه بمختلف الفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي.

وأثنت أوكيمورا على التنظيم الرائع الذي قامت به مصر لاستضافة البطولة الأفروعربية للطائرة، برئاسة إيهاب حسنين، رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، والتي شهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم العربي والأفريقي مما يؤكد تعزيز الروح الرياضية وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين دول المنطقة.

وتعكس تصريحات رئيسة الاتحاد الدولي الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في تطوير الرياضة ودعم المبادرات الرياضية المختلفة، يؤكد الدور الرائد الذي تلعبه الدولة المصرية في تعزيز قيم الشمولية والتضامن في ميدان الرياضة.



كما أشادت رئيسة الاتحاد الدولي بمشاركة عنصر الشباب المشرف للمرأة المصرية وأثنت على المترجمة المصرية رشا أحمد التى تتقن 4 لغات وتجيد الإنجليزية والفرنسية واليابانية بالإضافة للغة العربية ولقبتها بالملاك الأمين .

ومن جانبه، أعرب إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة عن امتنانه العميق لتقدير رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة لجهود مصر والتنظيم الرائع الذي قدمته خلال استضافتها لهذه البطولة الهامة.

وأضاف حسنين أن هذا الاعتراف يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة والشركاء المحليون والدوليون لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

كما أكد حسنين أن هذه البطولة لها أهمية كبيرة في تعزيز الروح الرياضية والتآخي بين الشعوب والثقافات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوجه حسنين بالشكر للدولة المصرية بقيادة القائد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في دعم أصحاب الهمم وحرص على التواجد وحضور افتتاح البطولة وكذلك شرف الجمعية العمومية للاتحاد العربي وكان في مقدمة الحضور لاجتماع الاتحاد العربي الذي أقيم بجامعة الدول العربية التي فتحت أبوابها لاستضافة اجتماع الاتحاد العربي لذوي الاعاقة.

كما وجه حسنين الشكر لجميع الفرق التي شاركت بالبطولة ومشاركتهم الفعّالة في إنجاح هذا الحدث الرياضي المميز.