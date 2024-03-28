لاجئ عراقي أحرق القرآن يصل النرويج بعد ترحيله من السويد

وصل اللاجئ العراقي سلوان موميكا إلى النرويج بعد ترحيله من السويد إثر إقدامه على حرق نسخة من القرآن الكريم العام الماضي.

وأعلن موميكا، وهو مسيحي عراقي، أنه سيقدم طلب لجوء في النرويج بعد أن وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله.

كان موميكا قد أثار غضبًا واسعًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بعد قيامه بحرق نسخة من القرآن الكريم داخل السويد في خطوة تكررت مرتين.

ألغت وزارة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر الماضي بداعي تقديمه معلومات مغلوطة حول طلبه للجوء.

وقالت السلطات السويدية في البداية إنها سترحل موميكا إلى بلاده، لكنها تراجعت لاحقًا قائلة إنها متخوفة من تعرضه للقتل في حال عودته.

برر موميكا ذهابه إلى النرويج بقوله لوكالة الأنباء الفرنسية إنه تعرض "لملاحقات" من المؤسسات الحكومية السويدية.

يبدو أن موميكا يبحث عن ملاذ آمن في النرويج بعد ترحيله من السويد، حيث يواجه خطرًا على حياته في حال عودته إلى العراق.