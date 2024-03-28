الإحصاء الفلسطيني: الاحتلال يستولي على 50 ألف دونم في الضفة الغربية عام 2023

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس، عن المساحة الكاملة للأراضي التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 2023.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان له أن الاحتلال الاسرائيلي استولى على 50.526 دونما في عام 2023 مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي نفس السياق، أوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني أن الاحتلال أصدر خلال العام الماضي 2023 العشرات من أوامر وضع اليد التي بلغت 32 أمرًا على حوالي 619 دونمًا، إلى جانب أربعة أوامر استملاك لحوالي 433 دونمًا، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونما.

وتابع "بالاضافة الى أربعة أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت من خلالها على 48،959 دونما"، لافتا إلى أن ذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة أراضي الفلسطينين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية.