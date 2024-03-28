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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

هجمات روسية متواصلة على خاركيف الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة

هجوم
هجوم
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واصل الجيش الروسي هجماته على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خلال الليل، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيرة، إذ أعلن عمدة المدينة عن وقوع انفجارين، أحدهما أصاب مطعما مما أدى إلى تدميره.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم الأخير، بينما قتل شخص واحد وأصيب 19 آخرون في هجوم مماثل وقع أمس الأربعاء.
أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، عبر تليجرام، أن أوكرانيا تمكنت من اعتراض 26 طائرة مسيرة من طراز شاهد 136/131 إيرانية الصنع في مناطق أوديسا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا.
أفادت تقارير بوقوع انفجارات خلال الليل في مدينة دنيبرو بجنوب أوكرانيا، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
أوضح أوليشوك أن روسيا استخدمت في هجماتها ثلاثة صواريخ كروز من طراز سي إتش-22 وصاروخا مضادا للرادارات وصاروخا مضادا للطائرات من طراز إس -200 و28 طائرة مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع.

هجمات روسية متواصلة خاركيف الأوكرانية الصواريخ الطائرات المسيرة