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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لمنع الاستغلال.. تحديد تعريفة "التوك توك" بسنورس بـ5 جنيهات

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أجري محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، صباح اليوم، حملة بشوارع المدينة، بحضور جمال العوامي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون للمرافق، والعاملين بأقسام الإشغالات والمتابعة بالوحدة المحلية.

حيث جرى المرور ومتابعة سيارات الأجرة بالمدينة، للتأكد من عدم المغالاة في تعريفة الركوب المحددة، والالتزام بخطوط السير وعدد الركاب، بالإضافة إلى متابعة مركبات التوك توك وإلزام السائقين بتحديد مقابل تقديم الخدمة بـ5 جنيهات، وكتابة مقابل الخدمة على المركبات لمنع استغلال المواطنين أو المغالاة فى الأسعار.

وتأتي الحملة في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة مواقف سيارات الأجرة لمنع التلاعب وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

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